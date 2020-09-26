10 фото модели, которая рекламирует обувь, несмотря на то что из-за онкологии она лишилась ноги

В 2018 году 24-летней Бернадетт поставили страшный диагноз: синовиальная саркома — редкий вид рака мягких тканей
У меня почти год проявлялись симптомы, прежде чем диагноз наконец поставили. Я чувствовала усталость, тошноту, ну а затем опухоль в правой ноге можно было легко прощупать. И каждый раз она становилась всё больше и больше
Почти сразу врачи сказали, что девушке придётся ампутировать ногу, и удивились, почему она так спокойно отреагировала. Но тогда у Бернадетт было лишь одно на уме: ей хотя бы дали шанс выжить
С тех пор прошло чуть больше двух лет, а девушка уже может похвастаться началом благотворительной деятельности и заветным контрактом с модельным агентством. Недавно она стала лицом рекламной кампании бренда Kurt Geiger
Мне понравилась фотосессия, потому что мы не только показывали сам продукт, но и мою бионическую ногу, доказывая, что и это тоже может быть модным. Я просто обожаю то, что получилось
Также красотка рассказала, что её взяли не только из-за ноги, но и благодаря профессиональным качествам. Иногда моделей с протезами берут на съёмки только для того, чтобы поставить галочку напротив пункта "Инклюзивность"
Когда таких людей, как я, показывают медиа, это здорово. Ведь это происходит не так часто. Думаю, это может показать зрителю, что отличия могут быть чем-то хорошим и каждый может использовать их для того, чтобы выделиться из толпы
Ещё многое предстоит сделать, но я рада, что мне удалось стать частью этого процесса
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