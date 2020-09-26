10 фото модели, которая рекламирует обувь, несмотря на то что из-за онкологии она лишилась ноги

В 2018 году 24-летней Бернадетт поставили страшный диагноз: синовиальная саркома — редкий вид рака мягких тканей

Фото © Instagram / bernadettehagans

У меня почти год проявлялись симптомы, прежде чем диагноз наконец поставили. Я чувствовала усталость, тошноту, ну а затем опухоль в правой ноге можно было легко прощупать. И каждый раз она становилась всё больше и больше Бернадетт Хэганс

Фото © Instagram / bernadettehagans

Почти сразу врачи сказали, что девушке придётся ампутировать ногу, и удивились, почему она так спокойно отреагировала. Но тогда у Бернадетт было лишь одно на уме: ей хотя бы дали шанс выжить

Фото © Instagram / bernadettehagans

С тех пор прошло чуть больше двух лет, а девушка уже может похвастаться началом благотворительной деятельности и заветным контрактом с модельным агентством. Недавно она стала лицом рекламной кампании бренда Kurt Geiger

Фото © Instagram / bernadettehagans

Мне понравилась фотосессия, потому что мы не только показывали сам продукт, но и мою бионическую ногу, доказывая, что и это тоже может быть модным. Я просто обожаю то, что получилось Бернадетт Хэганс

Фото © Instagram / bernadettehagans

Также красотка рассказала, что её взяли не только из-за ноги, но и благодаря профессиональным качествам. Иногда моделей с протезами берут на съёмки только для того, чтобы поставить галочку напротив пункта "Инклюзивность"

Фото © Instagram / bernadettehagans

Когда таких людей, как я, показывают медиа, это здорово. Ведь это происходит не так часто. Думаю, это может показать зрителю, что отличия могут быть чем-то хорошим и каждый может использовать их для того, чтобы выделиться из толпы Бернадетт Хэганс

Фото © Instagram / bernadettehagans