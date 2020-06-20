Девушка потеряла ногу в аварии с пьяным водителем, но даже это не помешало ей стать моделью Vogue

27-летняя Киара живёт в Бруклине и строит успешную карьеру модели. А ещё в 2003 году девушка чуть не распрощалась с жизнью. 4 июля, когда Штаты повсеместно праздновали День независимости, девочку сбил водитель, в крови которого уровень алкоголя превышал норму в четыре раза. Маршалл удалось спасти, однако для этого пришлось ампутировать ногу.
С тех пор девушка прошла длинный путь принятия своих особенностей. Теперь на кадрах рекламы мировых брендов Киара показывает, что люди с инвалидностью тоже могут быть успешными.
Когда мне поставили протез, я ещё ни разу не видела других людей с ампутированными конечностями. Я чувствовала себя одинокой, ведь мне даже не было с кем себя сравнивать. Когда я выросла, то решила добиться, чтобы такие люди, как я, чаще появлялись в медиа. Так, детям, которые столкнулись с такими же проблемами, будет на кого равняться
Киара Маршалл
Киара всегда мечтала стать моделью, но даже в детстве ей казалось это бесперспективной затеей. Вот только когда малышка попала в аварию и лишилась ноги, внутри у неё будто зажглась искра. Именно этот огонь дал ей силы и мотивацию, чтобы стать настоящей моделью. С 18 до 24 лет она снималась бесплатно у фотографов-любителей, что помогло ей наработать портфолио.
Три года назад Киара заключила контракт с агентством, специализирующимся на моделях с особенностями, и её карьера пошла в гору. Теперь девушка полностью посвятила себя моделингу и мечтает, что её изображения на рекламных постерах помогут детишкам с инвалидностью в принятии себя, пишет Metro.
Я работаю моделью полный рабочий день уже несколько лет, и у меня на счету несколько действительно крупных проектов. Однажды я снялась для купальников Target, для Tommy Hilfiger и даже работала в Неделе моды в Нью-Йорке от Teen Vogue
Киара Маршалл
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