Девушка потеряла ногу в аварии с пьяным водителем, но даже это не помешало ей стать моделью Vogue

27-летняя Киара живёт в Бруклине и строит успешную карьеру модели. А ещё в 2003 году девушка чуть не распрощалась с жизнью. 4 июля, когда Штаты повсеместно праздновали День независимости, девочку сбил водитель, в крови которого уровень алкоголя превышал норму в четыре раза. Маршалл удалось спасти, однако для этого пришлось ампутировать ногу.

Фото © Instagram / naturallykiara

С тех пор девушка прошла длинный путь принятия своих особенностей. Теперь на кадрах рекламы мировых брендов Киара показывает, что люди с инвалидностью тоже могут быть успешными.

Когда мне поставили протез, я ещё ни разу не видела других людей с ампутированными конечностями. Я чувствовала себя одинокой, ведь мне даже не было с кем себя сравнивать. Когда я выросла, то решила добиться, чтобы такие люди, как я, чаще появлялись в медиа. Так, детям, которые столкнулись с такими же проблемами, будет на кого равняться Киара Маршалл

Фото © Instagram / naturallykiara

Киара всегда мечтала стать моделью, но даже в детстве ей казалось это бесперспективной затеей. Вот только когда малышка попала в аварию и лишилась ноги, внутри у неё будто зажглась искра. Именно этот огонь дал ей силы и мотивацию, чтобы стать настоящей моделью. С 18 до 24 лет она снималась бесплатно у фотографов-любителей, что помогло ей наработать портфолио.

Фото © Instagram / naturallykiara

Три года назад Киара заключила контракт с агентством, специализирующимся на моделях с особенностями, и её карьера пошла в гору. Теперь девушка полностью посвятила себя моделингу и мечтает, что её изображения на рекламных постерах помогут детишкам с инвалидностью в принятии себя, пишет Metro.