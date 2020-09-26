Девушка показала надкусанное яблоко, и пользователи Reddit сломали мозг, разгадывая, где мякоть

Недавно KirasStar опубликовала в разделе Mildlyinteresting ("Довольно увлекательно") фотографию надкушенного яблока. Всё бы ничего, вот только чтобы увидеть, где кончается кожица, а где — мякоть, придётся постараться. Ведь фрукт красный не только снаружи, но и внутри.

Мякоть этого яблока такого же цвета, как и кожура KirasStar

Фото © Reddit / KirasStar

Также в комментариях девушка рассказала, что эти яблоки растут на дереве её коллеги. На вкус они ничем не отличаются от обычных фруктов, но выглядят иначе. Также, по наблюдениям девушки, сок плодов меняет свой цвет при контакте с кислородом: "Я пролила каплю ярко-красного сока на бумажку, и через пару минут она стала сине-фиолетовой". Судя по комментариям, большинство пользователей и понятия не имели, что яблоки могут быть такими, и это знание не на шутку их перепугало.

Стоп, где тут яблоко, а где кожура? Swiftlettuce

Мне как-то некомфортно от этой фотографии COOLPIE11

Фото © Reddit / KirasStar