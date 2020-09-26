Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Девушка показала надкусанное яблоко, и пользователи Reddit сломали мозг, разгадывая, где мякоть

Согласитесь, мало кого можно удивить яблоком. Вот только пользовательница Reddit провернула это с блеском. В комментариях никто не может поверить своим глазам, и всё благодаря одной детали.

57

Фото © Reddit / KirasStar

Недавно KirasStar опубликовала в разделе Mildlyinteresting ("Довольно увлекательно") фотографию надкушенного яблока. Всё бы ничего, вот только чтобы увидеть, где кончается кожица, а где — мякоть, придётся постараться. Ведь фрукт красный не только снаружи, но и внутри.

Мякоть этого яблока такого же цвета, как и кожура

KirasStar

Фото © Reddit / KirasStar

Фото © Reddit / KirasStar

Также в комментариях девушка рассказала, что эти яблоки растут на дереве её коллеги. На вкус они ничем не отличаются от обычных фруктов, но выглядят иначе. Также, по наблюдениям девушки, сок плодов меняет свой цвет при контакте с кислородом: "Я пролила каплю ярко-красного сока на бумажку, и через пару минут она стала сине-фиолетовой". Судя по комментариям, большинство пользователей и понятия не имели, что яблоки могут быть такими, и это знание не на шутку их перепугало.

Стоп, где тут яблоко, а где кожура?

Swiftlettuce

Мне как-то некомфортно от этой фотографии

COOLPIE11

Фото © Reddit / KirasStar

Фото © Reddit / KirasStar

Кстати, пугаться таких яблок не надо. Согласно информации от селекционеров, в таких яблоках содержится на 30% больше антиоксидантов, чем в плодах с обычной мякотью. Также из-за высокого содержания витамина С и антоцианина фрукты хорошо усваиваются организмом и подходят даже людям с пищеварительными расстройствами.

Бизнесмен сделал фото со своим первым клиентом, но их рукопожатие свело с ума пользователей Reddit

Над фотографией, сделанной за пару секунд, ломает голову больше 30 тысяч пользователей "Реддита". Никто не может понять, что не так с рукопожатием.

Выбор редакции

В России из-за неурожая могут подорожать подсолнечное масло и семечки

8 сентября, 06:07

Специалисты перечислили типичные поступки родителей, которыми они разрушают психику своему ребёнку

6 сентября, 08:00

Интимные традиции японцев. Секс с осьминогом, позорная девственность, фуд-фетиш

сегодня в 13:30

Американский сенатор назвала убитого в 1996 году Тупака Шакура лучшим из ныне живущих рэперов

сегодня в 13:58

В Москве Ferrari снёс микроавтобус и вылетел на тротуар, есть пострадавшие — видео

сегодня в 13:49

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.