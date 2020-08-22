Бизнесмен сделал фото со своим первым клиентом, но их рукопожатие свело с ума пользователей Reddit

Недавно на сайте Reddit пользователь PhantomGiovanni666 поделился снимком своего кузена. Парень запустил бизнес и, когда встретил первого клиента в лицо, решил сделать фотографию. Но вместо торжественного снимка у них получилась настоящая головоломка.

Мой двоюродный брат и его первый клиент. Выглядит так, словно он жмёт свою собственную руку PhantomGiovanni666

Фото © Reddit / PhantomGiovanni666

Но пользователи и сами поняли, что на фотографии что-то не так. И рукопожатие — это далеко не самое странное

Постойте, что за... ?! illogicality02

Где пруфы, что на самом деле это не он? humpty_dumpty1ne

Похоже, у клиента просто две левые руки PotatoDonki

Если решить головоломку кому-то ещё не удалось, вот подсказка: коробку одновременно держат и брат пользователя Reddit, и его клиент. Чтобы вопросов не оставалось, мы выделили их руки разными цветами.

Фото © Reddit / PhantomGiovanni666

Но среди комментаторов нашлись и те, кого больше заинтересовал другой момент — почему одежда мужчин так похожа. Тут явно какой-то сбой в матрице

Забудьте про рукопожатие, почему они одеты в точности одинаково? photogggraphy