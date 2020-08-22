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Бизнесмен сделал фото со своим первым клиентом, но их рукопожатие свело с ума пользователей Reddit

Над фотографией, сделанной за пару секунд, ломает голову больше 30 тысяч пользователей "Реддита". Никто не может понять, что не так с рукопожатием.

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Фото © Reddit / PhantomGiovanni666

Недавно на сайте Reddit пользователь PhantomGiovanni666 поделился снимком своего кузена. Парень запустил бизнес и, когда встретил первого клиента в лицо, решил сделать фотографию. Но вместо торжественного снимка у них получилась настоящая головоломка.

Мой двоюродный брат и его первый клиент. Выглядит так, словно он жмёт свою собственную руку

PhantomGiovanni666

Фото © Reddit / PhantomGiovanni666

Но пользователи и сами поняли, что на фотографии что-то не так. И рукопожатие — это далеко не самое странное

Постойте, что за... ?!

illogicality02

Где пруфы, что на самом деле это не он?

humpty_dumpty1ne

Похоже, у клиента просто две левые руки

PotatoDonki

Если решить головоломку кому-то ещё не удалось, вот подсказка: коробку одновременно держат и брат пользователя Reddit, и его клиент. Чтобы вопросов не оставалось, мы выделили их руки разными цветами.

Фото © Reddit / PhantomGiovanni666

Но среди комментаторов нашлись и те, кого больше заинтересовал другой момент — почему одежда мужчин так похожа. Тут явно какой-то сбой в матрице

Забудьте про рукопожатие, почему они одеты в точности одинаково?

photogggraphy

Но среди комментаторов нашлись и те, кто решил не разбираться, что там с этим рукопожатием. Вместо этого они обратили внимание на реальные проблемы снимка. Всё-таки на дворе — 2020 год и коронавирус никуда не исчез. Поэтому работать без маски и перчаток и уж тем более пожимать руки клиентам — это очень безответственно.

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