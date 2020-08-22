Домохозяйка показала удивительное преображение, которого ей удалось достичь с помощью самой лёгкой диеты

Джорджия никогда не была худышкой, а с рождением детей её вес достиг почти 100 килограммов. Девушка бросила все силы на уход за детьми, а на себя уже совсем не оставалось времени. Но в один момент она поняла: чтобы стать ещё лучшей мамой, нужно начать беспокоиться и о своём здоровье. Вместо того чтобы сразу записываться в тренажёрку, Малбро изучила, как её тело сжигает жир и как работает метаболизм.

Самая очевидная вещь, к которой я пришла, — это то, что потери жира и, соответственно, веса зависят не от того, от скольких калорий мы избавляемся, а от того, сколько мы их потребляем Джорджия Малбро

Фото © Instagram / georgiabethfitness

Это, казалось бы, очевидное утверждение перевернуло жизнь Джорджии с ног на голову. Журналистам The Times of Houma/Thibodaux девушка рассказала, что использовала калькулятор расчёта базального метаболизма, чтобы определить, сколько калорий она может потреблять, чтобы похудеть. Чаще всего оказывается, что голодать при этом совсем не обязательно.

Когда я впервые подсчитала, оказалось, что я сожгла около 2100 калорий. Я была потрясена, ведь я могла со спокойной совестью съесть 1700 калорий, хотя раньше на диетах я ела около 1200 Джорджия Малбро

Джорджия приобрела себе фитнес-браслет, который автоматически показывал ей, сколько энергии она за сегодня сожгла. Ей оставалось лишь есть меньше. Так девушка смогла не исключать любимые продукты из рациона, но зато значительно сократить их потребление. Конечно, это здорово отразилось на здоровье.

Фото © Instagram / georgiabethfitness

Всего за год вес девушки снизился до здоровых 58 кг! И на этом Малбро не остановилась. Ещё во время похудения она начала вводить спорт в свой распорядок дня. Теперь девушка не представляет жизнь без физических нагрузок. По её словам, сегодня она смотрит на этот мир совершенно по-новому.

Фото © Instagram / georgiabethfitness