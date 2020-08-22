Как люди уродуют себя фотошопом, чтобы казаться лучше, чем они есть на самом деле: 10 фейлов

Чаще всего из этого ничего хорошего не выходит, и в подборке ниже — 10 доказательств этому из сабреддита Instagramreality (Инстаграм-реальность)

Фото © Reddit / Instagramreality

"Голова немного усохла"

Фото © Reddit / Instagramreality

"Раньше я был уверен, что людям хватает ума, чтобы не верить, что подобные фото реальны. Но недавно я увидел это у себя в ленте с подписью "цель"

Фото © Reddit / Instagramreality

"Не могу поверить, что кто-то думает, что это красиво"

Фото © Reddit / Instagramreality

"Зеркало тебя жалеть не будет"

Фото © Reddit / Instagramreality

"Когда не успели подготовиться к лету"

Фото © Reddit / Instagramreality

"И эта блогерша всерьёз рассказывает своим подписчикам о том, что её тонкая талия — результат того, что она здорово питается"

Фото © Reddit / Instagramreality

"Интересный мышечный тонус и полное отсутствие пор, морщин и вообще любых человеческих черт"

Фото © Reddit / Instagramreality

"Местный агент по недвижимости. Нещадно зафотошопили даже бедного парня"

Фото © Reddit / Instagramreality

"На вторую руку фотошопа не хватило" — Instagramreality