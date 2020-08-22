Как люди уродуют себя фотошопом, чтобы казаться лучше, чем они есть на самом деле: 10 фейлов

Чаще всего из этого ничего хорошего не выходит, и в подборке ниже — 10 доказательств этому из сабреддита Instagramreality (Инстаграм-реальность)
"Голова немного усохла"
"Раньше я был уверен, что людям хватает ума, чтобы не верить, что подобные фото реальны. Но недавно я увидел это у себя в ленте с подписью "цель"
"Не могу поверить, что кто-то думает, что это красиво"
"Зеркало тебя жалеть не будет"
"Когда не успели подготовиться к лету"
"И эта блогерша всерьёз рассказывает своим подписчикам о том, что её тонкая талия — результат того, что она здорово питается"
"Интересный мышечный тонус и полное отсутствие пор, морщин и вообще любых человеческих черт"
"Местный агент по недвижимости. Нещадно зафотошопили даже бедного парня"
"На вторую руку фотошопа не хватило" — Instagramreality