В России выявлено ещё 7867 человек с коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено ещё 7867 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. Общее количество выявленных случаев достигло 1 151 438.

— Также за сутки зафиксировано 99 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 20 324 человека, — говорится в сообщении оперативного штаба.

В то же время вылечилось за сутки ещё 3068 человек. Общее число выздоровевших достигло уже 943 218 человек.