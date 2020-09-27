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В России выявлено ещё 7867 человек с коронавирусом

Это максимальный показатель с 20 июня.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

В России за минувшие сутки выявлено ещё 7867 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. Общее количество выявленных случаев достигло 1 151 438.

Также за сутки зафиксировано 99 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 20 324 человека, — говорится в сообщении оперативного штаба.

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Такой вывод ими сделан на основе гипотезы, которая была выдвинута их китайскими коллегами.

В то же время вылечилось за сутки ещё 3068 человек. Общее число выздоровевших достигло уже 943 218 человек.

Ранее российский учёный рассказал, что у некоторых переболевших CoViD-19 может сформироваться пожизненный иммунитет к коронавирусу. Но для этого есть несколько условий.

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