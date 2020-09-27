Собянин объявил о досрочном начале отопительного сезона в Москве

В Москве досрочно будет включено отопление в жилых домах — с 28 сентября. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил, что связано это решение с вступлением в силу рекомендаций по коронавирусу пожилым и хронически больным горожанам — с завтрашнего дня они должны оставаться дома.

— Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника тепло начнёт поступать в жилые дома, — сообщил градоначальник.