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Собянин объявил о досрочном начале отопительного сезона в Москве

Сделано это для комфортного пребывания дома людей, которым рекомендовали соблюдать самоизоляцию.

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Фото © Shutterstock

В Москве досрочно будет включено отопление в жилых домах — с 28 сентября. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил, что связано это решение с вступлением в силу рекомендаций по коронавирусу пожилым и хронически больным горожанам — с завтрашнего дня они должны оставаться дома.

Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника тепло начнёт поступать в жилые дома, — сообщил градоначальник.

Расширен список москвичей, которым рекомендовали соблюдать самоизоляцию

Такая мера поможет существенно снизить риск распространения CoViD-19.

Напомним, 24 сентября Собянин сообщил об усложнении ситуации с CoViD-19 в городе и рассказал о введении с 28 сентября мер для самых уязвимых категорий граждан.

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