Прививку от коронавируса сделали более трёх тысяч жителей Москвы

Более трёх тысяч жителей Москвы сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, рассказал мэр города Сергей Собянин. Градоначальник напомнил, что и сам испытал эффективность российской вакцины от CoViD-19.
— Прививку от коронавируса сделали уже более трёх тысяч добровольцев. Проблем нет ни у одного. Люди чувствуют себя хорошо. Я сам прошёл эту процедуру привития — и, вы видите, со мной ничего не произошло, хотя прошло уже несколько месяцев, — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Глава "Вектора" назвал срок появления антител к коронавирусу после прививкиОн также рассказал, сколько раз нужно прививаться для устойчивой защиты от инфекции.
Напомним, в гражданский оборот уже вышла первая партия российской вакцины от CoViD-19 "Спутник V". Её разработал центр имени Гамалеи. Сейчас в РФ проходит третья фаза её клинических исследований. Вторую вакцину разработал центр "Вектор", первую партию этого препарата выпустят в ноябре.
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