Прививку от коронавируса сделали более трёх тысяч жителей Москвы

— Прививку от коронавируса сделали уже более трёх тысяч добровольцев. Проблем нет ни у одного. Люди чувствуют себя хорошо. Я сам прошёл эту процедуру привития — и, вы видите, со мной ничего не произошло, хотя прошло уже несколько месяцев, — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".