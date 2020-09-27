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Прививку от коронавируса сделали более трёх тысяч жителей Москвы

Негативных последствий вакцинации ни у одного из них выявлено не было.

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Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев

Более трёх тысяч жителей Москвы сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, рассказал мэр города Сергей Собянин. Градоначальник напомнил, что и сам испытал эффективность российской вакцины от CoViD-19.

Прививку от коронавируса сделали уже более трёх тысяч добровольцев. Проблем нет ни у одного. Люди чувствуют себя хорошо. Я сам прошёл эту процедуру привития — и, вы видите, со мной ничего не произошло, хотя прошло уже несколько месяцев, — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

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Он также рассказал, сколько раз нужно прививаться для устойчивой защиты от инфекции.

Напомним, в гражданский оборот уже вышла первая партия российской вакцины от CoViD-19 "Спутник V". Её разработал центр имени Гамалеи. Сейчас в РФ проходит третья фаза её клинических исследований. Вторую вакцину разработал центр "Вектор", первую партию этого препарата выпустят в ноябре.


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