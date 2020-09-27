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Учёные надеются научить крыс определять больных CoViD-19

До этого специалисты из Финляндии сообщали о том, что подобное удалось сделать с собаками.

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Учёные из зарегистрированной в Бельгии танзанийской благотворительной организации Apopo заявили, что хотят обучить крыс выявлять коронавирусную инфекцию у людей. Об этом пишет Daily Star.

Как заявил генеральный директор организации Кристоф Кокс, он надеется, что грызунов удастся обучить "вынюхивать" CoViD-19, потому что они способны обнаружить что угодно со своим "уникальным профилем запаха".

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Я ещё не знаю ответа, но наверняка если собаки могут это делать, то и крысы могут, — отметил Кокс.

По мнению экспертов, обучение грызунов займёт около трёх месяцев, а обойдётся это в 10 тысяч евро. Однако отмечается, что из-за закрытых границ могут возникнуть сложности с отправкой крыс в качестве "инструмента диагностики".

Добавим, что в Танзании грызунов уже использовали, чтобы определять пациентов с ранними стадиями туберкулёза. Уточняется, что они проявили себя на 40% эффективнее, нежели тесты.

Ранее Лайф сообщал, что специалисты из Финляндии научили собак определять людей, заражённых коронавирусом.

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