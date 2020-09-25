Впервые в истории за храбрость при поиске взрывчатки наградили крысу

В Камбодже крыса получила золотую медаль за храбрость в животном мире. Награду она заслужила тем, что занималась поисками взрывчатки и мин, найдя в общей сложности более 60 взрывчатых веществ. Об этом сообщает The Mirror. Грызун по кличке Магава стал первым в мире животным (не считая служебных собак), которое удостоилось такой медали.
— Самоотверженность, мастерство и храбрость Магавы — это выдающийся пример, — подчеркнул шеф ветеринарной комиссии Ян Маклафлин.
Служебная собака в Калининграде нашла подозреваемого в изнасиловании ребёнкаОн оказался уже судимым за такое преступление.
Отмечается, что результатом гражданской войны в Камбодже в конце прошлого века стали миллионы заложенных на территории страны мин и других взрывчатых устройств. Нередко на них подрываются местные жители. Люди организовали сапёрские отряды и год за годом обезвреживают опасные снаряды, сохраняя жизни камбоджийцев.
Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге благодаря служебной собаке удалось спасти 15-летнюю девочку от изнасилования. Пёс по кличке Волк Меркурий взял след и привёл полицейских прямо к злоумышленнику и его жертве.
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