Впервые в истории за храбрость при поиске взрывчатки наградили крысу

В Камбодже крыса получила золотую медаль за храбрость в животном мире. Награду она заслужила тем, что занималась поисками взрывчатки и мин, найдя в общей сложности более 60 взрывчатых веществ. Об этом сообщает The Mirror. Грызун по кличке Магава стал первым в мире животным (не считая служебных собак), которое удостоилось такой медали.

— Самоотверженность, мастерство и храбрость Магавы — это выдающийся пример, — подчеркнул шеф ветеринарной комиссии Ян Маклафлин.

Отмечается, что результатом гражданской войны в Камбодже в конце прошлого века стали миллионы заложенных на территории страны мин и других взрывчатых устройств. Нередко на них подрываются местные жители. Люди организовали сапёрские отряды и год за годом обезвреживают опасные снаряды, сохраняя жизни камбоджийцев.