Российские специалисты предложили лечить коронавирус как отравление ядом

Учёные из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге предположили, что лечить пациентов с тяжёлой формой коронавируса можно так же, как при отравлении ядами, вызывающими повышение уровня свободного железа в крови человека. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на материалы статьи в "Вестнике восстановительной медицины".
Отмечается, что специалисты сделали такой вывод на основе гипотезы, которая была выдвинута их китайскими коллегами из Ибиньского университета и Сычуаньского университета науки и техники. Специалисты из Поднебесной полагают, что CoViD-19 обладает гемотоксическим действием, в результате которого из молекул гемоглобина вытесняется атом двухвалентного (свободного) железа.
Учёные заявили, что курение и ожирение повышают риск развития сепсиса при CoViD-19Для объективности они подкрепили свои данные генетическими исследованиями, получившими название "менделевская рандомизация".
Как утверждается, попадая в кровь, он вызывает повреждение стенок сосудов, а затем и внутренних органов человека. При этом избыток свободного железа приводит к капиллярной утечке — разлёту плазмы крови через стенки сосудов, — из-за чего поток кислорода, доставляемого к тканям, уменьшается.
В связи с тем, что именно такие симптомы наблюдаются у пациентов, переносящих коронавирусную инфекцию в тяжёлой форме, исследователи из НИИ Северной столицы предложили применять такое же лечение CoViD-19, как и при отравлении гемолитическими ядами.
Ранее сообщалось, что сразу два научных исследования указывают на то, что почти 14% случаев тяжёлой формы CoViD-19 связаны с недостатком интерферона в организме. Это одна из главных "хитростей" инфекции, которая открывает перед медиками новые подходы к её лечению.
Врач озвучил осенний прогноз по коронавирусу в РоссииПо его словам, своё влияние окажет в том числе и погода.
Добавим, что с начала пандемии коронавирусом заразилось более 32,5 миллиона человек по всему миру, около 989 тысяч пациентов скончались.
Комментариев: 0