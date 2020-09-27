Российские специалисты предложили лечить коронавирус как отравление ядом

Учёные из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге предположили, что лечить пациентов с тяжёлой формой коронавируса можно так же, как при отравлении ядами, вызывающими повышение уровня свободного железа в крови человека. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на материалы статьи в "Вестнике восстановительной медицины".

Отмечается, что специалисты сделали такой вывод на основе гипотезы, которая была выдвинута их китайскими коллегами из Ибиньского университета и Сычуаньского университета науки и техники. Специалисты из Поднебесной полагают, что CoViD-19 обладает гемотоксическим действием, в результате которого из молекул гемоглобина вытесняется атом двухвалентного (свободного) железа.

Как утверждается, попадая в кровь, он вызывает повреждение стенок сосудов, а затем и внутренних органов человека. При этом избыток свободного железа приводит к капиллярной утечке — разлёту плазмы крови через стенки сосудов, — из-за чего поток кислорода, доставляемого к тканям, уменьшается.

В связи с тем, что именно такие симптомы наблюдаются у пациентов, переносящих коронавирусную инфекцию в тяжёлой форме, исследователи из НИИ Северной столицы предложили применять такое же лечение CoViD-19, как и при отравлении гемолитическими ядами.

Ранее сообщалось, что сразу два научных исследования указывают на то, что почти 14% случаев тяжёлой формы CoViD-19 связаны с недостатком интерферона в организме. Это одна из главных "хитростей" инфекции, которая открывает перед медиками новые подходы к её лечению.