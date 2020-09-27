Сутенёрша из Японии подала в суд на власти с требованием выделить пособия из-за коронавируса

В окружной суд Токио от директора секс-бюро поступило исковое заявление, в котором местные власти обвиняются в дискриминации тружениц интимного труда за то, что не включили их в список получателей поддерживающих выплат, которые выделяются предприятиям малого бизнеса, пострадавшим от коронавируса. Об этом сообщает The Japan Times.

— Организации из сферы сексуальных услуг и операторы "отелей для свиданий" не охвачены программой поддержки, — говорится в заявлении.

При этом истец подчёркивает, что именно эта сфера очень ощутимо пострадала от пандемии коронавируса — относительно показателей прошлого года падение продаж с весны 2020-го составило более 70%. По мнению женщины, учитывая эти обстоятельства, работникам секс-индустрии положены пособия, а также компенсации за дискриминацию.