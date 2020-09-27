Британка получает "еду" прямо в сердце из-за аллергии на все продукты

Жительница британского города Кеттеринг 20-летняя Лорен Уиттеринг уже больше года не пробовала обычную еду из-за редкой и очень тяжёлой формы аллергии, которая заставляет девушку терять сознание даже от запаха продуктов. Об этом сообщает Daily Star.

— У меня было пять продуктов, которые я могла есть: курица, рис, картофель, морковь и брокколи, — рассказывает она.

Однако даже этот короткий список в одночасье стал запретным из-за аллергических реакций. Чтобы хоть как-то выйти из положения, врачи сперва поставили девушке зонд, по которому еда доставлялась сразу в желудок, но это не помогло. Теперь все необходимые питательные вещества идут сразу в сердце пациентки.

Как отмечается в статье, сейчас Лорен надеется, что решить проблему поможет препарат, который недавно прибыл из США, и что вскоре она сможет попробовать "хотя бы часть" некогда любимых блюд.