В США пятилетняя девочка умерла от ножевого ранения, которое получила дома

Неизвестный с ножом напал на прохожих у здания редакции "Шарли эбдо" в Париже, есть раненые Инцидент произошёл на бульваре Ришар-Ленуар, где пять лет назад двое террористов в камуфляжах ворвались в офис сатирического издания и открыли стрельбу по журналистам.