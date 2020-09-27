В США пятилетняя девочка умерла от ножевого ранения, которое получила дома

В Чикаго скончался малолетний ребёнок, который получил ножевое ранение. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление местной полиции.
Утверждается, что пятилетняя девочка получила смертельное ранение, когда была дома. После происшествия её немедленно доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти ребёнка.
Стоит отметить, что в убийстве девочки подозревают 27-летнюю женщину. По данным CNN, предполагается, что это родственница погибшего ребёнка. Однако более подробная информация пока не поступала.
Неизвестный с ножом напал на прохожих у здания редакции "Шарли эбдо" в Париже, есть раненыеИнцидент произошёл на бульваре Ришар-Ленуар, где пять лет назад двое террористов в камуфляжах ворвались в офис сатирического издания и открыли стрельбу по журналистам.
Сейчас правоохранители ведут расследование и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Как ранее сообщал Лайф, в британском городе Бирмингем в результате нападения несколько человек получили ножевые ранения.
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