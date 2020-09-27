Пушков ответил на слова Киева о "зашкаливающих рисках" из-за укрепления отношений РФ и Белоруссии

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о серьёзных рисках для Незалежной из-за укрепления отношений между Россией и Белоруссией.

На своей странице в "Твиттере" член Совета Федерации отметил, что в Киеве, вероятно, ожидали, что белорусское руководство будет выстраивать тесные отношения не с РФ, а именно с Украиной.

— Глава МИД Украины усмотрел смертельную угрозу в сближении Москвы и Минска: какой ужас, Лукашенко выбрал Россию и Путина! Неужто Кулеба ждал, что он выберет Киев в качестве своей опоры?! — задался вопросом Пушков.

По словам российского сенатора, он бы расценивал такой шаг властей Белоруссии как безумство.

— У Киева ни денег, ни влияния, а решения за него принимают в США, — подчеркнул Алексей Пушков.