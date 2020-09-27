Пушков ответил на слова Киева о "зашкаливающих рисках" из-за укрепления отношений РФ и Белоруссии

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о серьёзных рисках для Незалежной из-за укрепления отношений между Россией и Белоруссией.
На своей странице в "Твиттере" член Совета Федерации отметил, что в Киеве, вероятно, ожидали, что белорусское руководство будет выстраивать тесные отношения не с РФ, а именно с Украиной.
Глава МИД Белоруссии: Будущее страны будет решаться её народом не на баррикадах, а путём диалогаПо его словам, некоторые страны-соседи пытаются отбросить республику назад в развитии.
— Глава МИД Украины усмотрел смертельную угрозу в сближении Москвы и Минска: какой ужас, Лукашенко выбрал Россию и Путина! Неужто Кулеба ждал, что он выберет Киев в качестве своей опоры?! — задался вопросом Пушков.
По словам российского сенатора, он бы расценивал такой шаг властей Белоруссии как безумство.
— У Киева ни денег, ни влияния, а решения за него принимают в США, — подчеркнул Алексей Пушков.
Ранее глава МИД Украины заявил, что власти страны видят "зашкаливающие риски" для Незалежной из-за укрепления сотрудничества Москвы и Минска.
"С такими друзьями враги не нужны". Пушков высмеял отказ Запада признавать легитимность ЛукашенкоТайная инаугурация президента состоялась в Минске накануне.
Напомним, 23 сентября в Минске внезапно прошла инаугурация Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером Белоруссии, а в Евросоюзе заявили, что своими действиями Лукашенко усугубляет кризис в стране. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что те страны, которые не признают Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии, косвенно вмешиваются во внутренние дела республики.
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