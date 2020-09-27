Россиянка зарезала мужа, чтобы сходить поспать к соседу

В городе Вольске Саратовской области 30-летняя местная жительница обвиняется в жестоком убийстве своего гражданского мужа, с которым прожила вместе четыре года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

— Высказав накопившиеся претензии, он направился в комнату, а сожительница схватила на столе нож и нанесла ему удар в спину, — говорится в сообщении.

После этого он упал на кровать и получил ещё один удар ножом в спину, когда перевернулся — сожительница нанесла ему несколько ножевых ранений в область груди. Когда стало понятно, что потерпевший скончался, она накрыла его пледом, увела детей к сестре, а сама отправилась к соседу.

На следующий день она всё же решила вызвать полицейских и сообщила им, что нашла дома безжизненное тело. Однако в ходе следственных действий под тяжестью доказательств была вынуждена сознаться в содеянном. Расследование продолжается.

Также выяснилось, что обвиняемая нигде не работала и злоупотребляла спиртным. На него она тратила деньги, которые были выделены для помощи детям во время пандемии. В роковой день у неё с погибшим произошла ссора, в ходе которой он уличил её в изменах.