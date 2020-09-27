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От западных разработчиков вакцины от коронавируса потребовали раскрыть правду о болезнях испытателей

Компания в свою очередь ссылается на конфиденциальность участников исследования.

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Фото © РА / ТАСС

Пока органы здравоохранения США размышляют о возобновлении испытаний вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, у научного сообщества копятся вопросы к производителю, который решительно отказывается раскрыть подробности диагнозов двух испытателей их препарата, у которых были выявлены необычные заболевания.

Каким образом они пришли к выводу, что появление этих заболеваний не обусловлено введением вакцины? Они знают больше нас и вполне могут объяснить,цитирует CNN эксперта по инфекционным заболеваниям из Университета Пенсильвании Пола Оффита.

Учёные указывают на тот факт, что их коллеги из AstraZeneca не хотят раскрывать подробности о двух добровольцах, ссылаясь на соображения конфиденциальности, и для общественности озвучивают лишь результаты собственных исследований, согласно которым всё в порядке. Однако ничего не помешало им поделиться данными, например, со своими инвесторами.

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Ранее после приостановки возобновила испытания препарата от CoViD-19 компания AstraZeneca.

При этом отмечается, что складывающаяся обстановка подрывает доверие не только к производителю, но и к самому препарату, что может отразиться на желании людей покупать его, если он всё же поступит в продажу. Подчёркивается, что не на руку вакцине играет и тот факт, что во внутренних документах компании диагнозы одного пациента в разных отчётах называются по-разному. А у другого пока диагностировано "неизвестное заболевание".

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Также глава Белого дома высказал намерение лично испытать на себе американский препарат.

Ранее Лайф сообщал, что США не могут возобновить испытания вакцины от коронавируса AstraZenec из-за побочных эффектов.

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