От западных разработчиков вакцины от коронавируса потребовали раскрыть правду о болезнях испытателей

Пока органы здравоохранения США размышляют о возобновлении испытаний вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, у научного сообщества копятся вопросы к производителю, который решительно отказывается раскрыть подробности диагнозов двух испытателей их препарата, у которых были выявлены необычные заболевания.

— Каким образом они пришли к выводу, что появление этих заболеваний не обусловлено введением вакцины? Они знают больше нас и вполне могут объяснить, — цитирует CNN эксперта по инфекционным заболеваниям из Университета Пенсильвании Пола Оффита.

Учёные указывают на тот факт, что их коллеги из AstraZeneca не хотят раскрывать подробности о двух добровольцах, ссылаясь на соображения конфиденциальности, и для общественности озвучивают лишь результаты собственных исследований, согласно которым всё в порядке. Однако ничего не помешало им поделиться данными, например, со своими инвесторами.

При этом отмечается, что складывающаяся обстановка подрывает доверие не только к производителю, но и к самому препарату, что может отразиться на желании людей покупать его, если он всё же поступит в продажу. Подчёркивается, что не на руку вакцине играет и тот факт, что во внутренних документах компании диагнозы одного пациента в разных отчётах называются по-разному. А у другого пока диагностировано "неизвестное заболевание".