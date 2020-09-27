"Есть потери". Президент Азербайджана выступил с обращением к народу после обмена ударами с Арменией

Президент Азербайджана выступил с обращением к народу в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Глава государства заявил, что республика открыла огонь по силам противника в регионе в ответ на артиллерийский обстрел со стороны Армении.
— В результате обстрела армянских военных есть потери среди азербайджанских военных и гражданского населения. Азербайджан не оставит без ответа действия Армении. В настоящее время по позициям противника наносятся удары, уничтожена военная техника, — сказал Алиев.
Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанских танковВ Нагорном Карабахе объявлено военное положение. Там заявляют о жертвах среди мирного населения.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В Минобороны Армении сообщили об уничтожении двух азербайджанских вертолётов в зоне карабахского конфликта. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.
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