"Есть потери". Президент Азербайджана выступил с обращением к народу после обмена ударами с Арменией

Президент Азербайджана выступил с обращением к народу в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Глава государства заявил, что республика открыла огонь по силам противника в регионе в ответ на артиллерийский обстрел со стороны Армении.

— В результате обстрела армянских военных есть потери среди азербайджанских военных и гражданского населения. Азербайджан не оставит без ответа действия Армении. В настоящее время по позициям противника наносятся удары, уничтожена военная техника, — сказал Алиев.