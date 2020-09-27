Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанских танков

Видео © Министерство обороны Республики Армения
Министерство обороны Республики Армения опубликовало видео уничтожения танков и живой силы Азербайджана на линии соприкосновения в районе Нагорного Карабаха.
На кадрах видны идущие солдаты и танки. В одну из машин попадает снаряд. После взрыва бронемашину окутывает густой чёрный дым. Несмотря на это, в Баку отказались признавать потери.
В Армении сообщили об уничтожении двух азербайджанских вертолётов в КарабахеВ Азербайджане заявили о проведении "ответной" военной операции в регионе.
Напомним, отношения двух стран обострились после 12 июля, когда на армяно-азербайджанской границе произошли боестолкновения, после чего посыпались взаимные обвинения, а также последовала череда обоюдных артобстрелов, видеозаписи которых публиковались в соцсетях.
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