Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанских танков

Видео © Министерство обороны Республики Армения

Министерство обороны Республики Армения опубликовало видео уничтожения танков и живой силы Азербайджана на линии соприкосновения в районе Нагорного Карабаха.

На кадрах видны идущие солдаты и танки. В одну из машин попадает снаряд. После взрыва бронемашину окутывает густой чёрный дым. Несмотря на это, в Баку отказались признавать потери.