Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

МИД России призвал стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь

Москва предлагает представителям Армении и Азербайджана сесть за стол переговоров.

423
Post cover

Здание МИД РФ в Москве. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

МИД России призывал стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

– По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях. Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации, – сказано в сообщении.

В Армении сообщили об уничтожении двух азербайджанских вертолётов в Карабахе

В Азербайджане заявили о проведении "ответной" военной операции в регионе.

Как сообщал Лайф, ситуация в регионе в очередной раз обострилась после 12 июля, когда на армяно-азербайджанской границе произошли боестолкновения. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента. В Кремле призвали государства к сдержанности, после чего бои в регионе стали стихать. Но в ночь на 27 сентября обстрелы возобновились. Стороны обвиняют друг друга в применении артиллерии против мирных жителей.

Выбор редакции

В МИД России рассказали о политической подоплёке в деле Навального

25 сентября, 18:24

"Есть потери". Президент Азербайджана выступил с обращением к народу после обмена ударами с Арменией

сегодня в 08:25

В России выявлено ещё 7867 человек с коронавирусом

сегодня в 07:40

В Москве за сутки выявили больше двух тысяч новых случаев коронавируса

сегодня в 08:30

Друзья этой девушки отказываются верить в её возраст, ведь даже самые смелые догадки меньше на 20 лет

сегодня в 08:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.