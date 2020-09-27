МИД России призвал стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь

МИД России призывал стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

– По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях. Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации , – сказано в сообщении.

В Армении сообщили об уничтожении двух азербайджанских вертолётов в Карабахе В Азербайджане заявили о проведении "ответной" военной операции в регионе.

Как сообщал Лайф, ситуация в регионе в очередной раз обострилась после 12 июля, когда на армяно-азербайджанской границе произошли боестолкновения. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента. В Кремле призвали государства к сдержанности, после чего бои в регионе стали стихать. Но в ночь на 27 сентября обстрелы возобновились. Стороны обвиняют друг друга в применении артиллерии против мирных жителей.