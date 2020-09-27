В Нагорном Карабахе объявили военное положение

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию для лиц старше 18 лет в связи с обострением ситуации в регионе. Решение было принято на внеочередном заседании парламента НКР.

– Мы всегда заявляли, что мы не сторонники войны, но готовы к ней. Нет большего сторонника мира, и никто больше нас не любит мир. Мы не хотели войны, она нам навязана, и мы обязаны защищать нашу родину и наши семьи, – заявил Арутюнян.

В свою очередь омбудсмен НКР Артак Бегларян сообщил, что в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана погибли женщина и ребёнок. Также он заявил о раненых среди мирных жителей, но их число уточнять не стал.