В Нагорном Карабахе объявили военное положение

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию для лиц старше 18 лет в связи с обострением ситуации в регионе. Решение было принято на внеочередном заседании парламента НКР.
– Мы всегда заявляли, что мы не сторонники войны, но готовы к ней. Нет большего сторонника мира, и никто больше нас не любит мир. Мы не хотели войны, она нам навязана, и мы обязаны защищать нашу родину и наши семьи, – заявил Арутюнян.
В свою очередь омбудсмен НКР Артак Бегларян сообщил, что в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана погибли женщина и ребёнок. Также он заявил о раненых среди мирных жителей, но их число уточнять не стал.
Азербайджан сообщил о погибших в ходе обстрелов со стороны АрменииПо данным армянской стороны, после этого Баку начал наступление на Нагорный Карабах.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооруженного конфликта. Азербайджан и Армения выступили с взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В Минобороны Армении сообщили об уничтожении двух азербайджанских вертолётов в зоне карабахского конфликта.
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