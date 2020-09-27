В России упростят получение льгот для малочисленных народов

С 1 октября изменится порядок получения пособий и субсидий. Кого из миллионов россиян это коснется Из-за пандемии коронавируса государство серьёзно упростило процесс оформления и получения целого ряда социальных доплат. Это была временная мера. Упрощённый порядок перестаёт действовать 1 октября. Как теперь будут начислять доплаты и на что обращать внимание, чтобы не потерять положенные деньги.