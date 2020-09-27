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В России упростят получение льгот для малочисленных народов

Таким гражданам больше не потребуется собирать пакет документов для оформления выплат.

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Фото © Shutterstock

В России появится единый список граждан – представителей коренных малочисленных народов, который позволит упростить для них процедуру получения льгот. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Создание списка упростит представителям малочисленных народов оформление всех положенных льгот. Им больше не придётся готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность. Уполномоченные органы будут сами получать необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия, — уточнила пресс-служба Правительства РФ.

Список должен быть подготовлен к 2022 году. Вести его будет Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) в электронной форме. Чтобы попасть в список, представителям коренных малочисленных народов следует предоставить в ФАДН бумажное или электронное заявление. К нему нужно будет приложить один из документов, подтверждающих принадлежность к малочисленному народу.

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