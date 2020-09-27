В России упростят получение льгот для малочисленных народов

В России появится единый список граждан – представителей коренных малочисленных народов, который позволит упростить для них процедуру получения льгот. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
— Создание списка упростит представителям малочисленных народов оформление всех положенных льгот. Им больше не придётся готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность. Уполномоченные органы будут сами получать необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия, — уточнила пресс-служба Правительства РФ.
Список должен быть подготовлен к 2022 году. Вести его будет Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) в электронной форме. Чтобы попасть в список, представителям коренных малочисленных народов следует предоставить в ФАДН бумажное или электронное заявление. К нему нужно будет приложить один из документов, подтверждающих принадлежность к малочисленному народу.
С 1 октября изменится порядок получения пособий и субсидий. Кого из миллионов россиян это коснетсяИз-за пандемии коронавируса государство серьёзно упростило процесс оформления и получения целого ряда социальных доплат. Это была временная мера. Упрощённый порядок перестаёт действовать 1 октября. Как теперь будут начислять доплаты и на что обращать внимание, чтобы не потерять положенные деньги.
Ранее Общероссийский народный фронт выступил с инициативой о создании нового вида льготной ипотеки с 2–6% годовых для детей-сирот. Предложение уже рассматривают в правительстве.
Комментариев: 0