В Подмосковье на предприятии обрушился надземный переход. Много пострадавших — видео

Более 20 человек пострадали при обрушении надземного пешеходного моста на предприятии в Подмосковье. Как сообщил источник Лайфа в экстренных службах региона, всего в момент ЧП на месте находилось не менее 25 человек.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, для помощи пострадавшим и ликвидации последствий обрушения на предприятие отправились 16 единиц техники и 46 сотрудников различных экстренных служб. Как добавил источник Лайфа, в результате ЧП оказалось повреждено горячее водоснабжение.

— В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение об обрушении надземного пешеходного перехода на территории объекта по адресу: Московская область, городской округ Ступино, посёлок Октябрьский, улица Заводская, владение 1, территория складского комплекса "ФМ Ложистик Сидорово", — сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

На кадрах с места ЧП, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что возможной причиной обрушения перехода стал перегруз. Работники показывают, как анкера буквально вырвало из металла.