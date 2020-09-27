В Индии четверых полицейских будут судить за перепродажу 159 килограммов изъятой марихуаны

В столице Индии Дели управление местной полиции ведёт разбирательство в отношении четверых сотрудников, которые в ходе рейда конфисковали 160 килограммов марихуаны. Однако довезли до склада конфиската местные силовики только девятьсот граммов наркотика, успешно продав всё остальное, сообщает Hindustan Time.

По данным журналистов, этим стражи порядка не ограничились и заставили родственников задержанного вместе с наркотиками дилера заплатить им взятку, чтобы "уладить дело". Получив деньги, они отпустили подозреваемого домой без единого протокола.

Когда о ситуации узнал начальник отдела, он распорядился провести внутреннее расследование и выяснить каналы, по которым его экс-подчинёнными сбывался товар. Все четверо были отстранены от службы, теперь они ожидают суда.