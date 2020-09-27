В Армении сообщили об уничтожении двух азербайджанских вертолётов в Карабахе

Два боевых вертолёта и три беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Азербайджана были сбиты в районе Нагорного Карабаха. Такие данные очередного обострения в регионе привела пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

— Арцах (армянское самоназвание Карабаха. — Прим. Лайфа) подвергся воздушным и ракетным атакам… Армянская сторона сбила два вертолёта и три беспилотных летательных аппарата противника. Бои продолжаются, — написала Степанян в "Фейсбуке".

Позднее в Минобороны Азербайджана подтвердили потерю лишь одного своего вертолёта, уточнив, что всем членам экипажа удалось спастись. Также в Баку подтвердили, что проводят в регионе военную операцию в качестве "ответных мер" на действия Армении.