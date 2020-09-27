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На Украине сообщили об угрозе "второго Чернобыля"

По словам экс-депутата Рады, атомная энергетика Украины находится в удручающем состоянии.

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Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Ситуация в атомной энергетике Украины движется в сторону катастрофы, потому трагедия, которая произошла в 1986 году на Чернобыльской АЭС, может ещё повториться. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

 Нас не боятся, но мы опасны. <...> Вы видите и слышите многих экспертов, которые говорят, что Чернобыль может повториться, — заявил парламентарий на своём YouTube-канале.

Как уточнил Мураев, все регламенты, по которым работает сфера атомной энергетики на Украине, уже давно устарели. По словам политика, осуществляется лишь административный контроль, но этого явно недостаточно.

Третий Чернобыль? Что в КНДР с реактором атомной станции

Об опасности аварии в КНДР знают в других странах, но доступа к объекту международной группе учёных корейские власти не дадут.

Ранее Лайф рассказывал, что АЭС Украины выходят из строя и превращают страну в радиоактивную свалку, в то время как киевские власти предпочитают не замечать существующих проблем.

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