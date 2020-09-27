На Украине сообщили об угрозе "второго Чернобыля"

Ситуация в атомной энергетике Украины движется в сторону катастрофы, потому трагедия, которая произошла в 1986 году на Чернобыльской АЭС, может ещё повториться. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

— Нас не боятся, но мы опасны. <...> Вы видите и слышите многих экспертов, которые говорят, что Чернобыль может повториться, — заявил парламентарий на своём YouTube-канале.

Как уточнил Мураев, все регламенты, по которым работает сфера атомной энергетики на Украине, уже давно устарели. По словам политика, осуществляется лишь административный контроль, но этого явно недостаточно.