На Украине сообщили об угрозе "второго Чернобыля"

Ситуация в атомной энергетике Украины движется в сторону катастрофы, потому трагедия, которая произошла в 1986 году на Чернобыльской АЭС, может ещё повториться. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.
— Нас не боятся, но мы опасны. <...> Вы видите и слышите многих экспертов, которые говорят, что Чернобыль может повториться, — заявил парламентарий на своём YouTube-канале.
Как уточнил Мураев, все регламенты, по которым работает сфера атомной энергетики на Украине, уже давно устарели. По словам политика, осуществляется лишь административный контроль, но этого явно недостаточно.
Третий Чернобыль? Что в КНДР с реактором атомной станцииОб опасности аварии в КНДР знают в других странах, но доступа к объекту международной группе учёных корейские власти не дадут.
Ранее Лайф рассказывал, что АЭС Украины выходят из строя и превращают страну в радиоактивную свалку, в то время как киевские власти предпочитают не замечать существующих проблем.
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