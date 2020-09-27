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В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию

Причиной стали события в Нагорном Карабахе.

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Фото © Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС

Власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию для граждан старше 18 лет. Связано это с вооружённым конфликтом в Нагорном Карабахе.

Сейчас по решению правительства в Республике Армения объявляется военная обстановка и всеобщий военный сбор. Решение вступит в силу с момента публикации, — написал премьер-министр республики Никол Пашинян в "Фейсбуке".

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Алиев подтвердил, что жертвами обстрелов у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стали мирные жители.

О мобилизации также объявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян.

Мы не хотели войны, она нам навязана, и мы обязаны защищать нашу родину и наши семьи. За гуманитарную катастрофу, грозящую региону, ответит лично президент Азербайджана Алиев, — заявил он.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В Минобороны Армении сообщили об уничтожении двух азербайджанских вертолётов в зоне карабахского конфликта.

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