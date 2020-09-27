В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию

Власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию для граждан старше 18 лет. Связано это с вооружённым конфликтом в Нагорном Карабахе.

— Сейчас по решению правительства в Республике Армения объявляется военная обстановка и всеобщий военный сбор. Решение вступит в силу с момента публикации, — написал премьер-министр республики Никол Пашинян в "Фейсбуке".

О мобилизации также объявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян.

— Мы не хотели войны, она нам навязана, и мы обязаны защищать нашу родину и наши семьи. За гуманитарную катастрофу, грозящую региону, ответит лично президент Азербайджана Алиев, — заявил он.