В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию

Власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию для граждан старше 18 лет. Связано это с вооружённым конфликтом в Нагорном Карабахе.
— Сейчас по решению правительства в Республике Армения объявляется военная обстановка и всеобщий военный сбор. Решение вступит в силу с момента публикации, — написал премьер-министр республики Никол Пашинян в "Фейсбуке".
"Есть потери". Президент Азербайджана выступил с обращением к народу после обмена ударами с АрмениейАлиев подтвердил, что жертвами обстрелов у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стали мирные жители.
О мобилизации также объявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян.
— Мы не хотели войны, она нам навязана, и мы обязаны защищать нашу родину и наши семьи. За гуманитарную катастрофу, грозящую региону, ответит лично президент Азербайджана Алиев, — заявил он.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В Минобороны Армении сообщили об уничтожении двух азербайджанских вертолётов в зоне карабахского конфликта.
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