В Азербайджане ограничили доступ в Интернет из-за обострения конфликта в Карабахе

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана объявило об ограничении доступа в Интернет на территории всей страны с 27 сентября. Решение властей связано с обострением вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.
В ведомстве объяснили, что доступ в Интернет ограничен для "предотвращения широкомасштабных провокаций со стороны Армении".
— Надеемся, что граждане Азербайджана проявят понимание в связи с ограничениями, которые могут возникнуть с Интернетом в условиях конфликта, — добавили в министерстве.
В Нагорном Карабахе объявили военное положениеВ Армении заявили о жертвах и раненых среди гражданского населения региона.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В Минобороны Армении сообщили об уничтожении двух азербайджанских вертолётов в зоне карабахского конфликта.
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