В Азербайджане ограничили доступ в Интернет из-за обострения конфликта в Карабахе

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана объявило об ограничении доступа в Интернет на территории всей страны с 27 сентября. Решение властей связано с обострением вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.

В ведомстве объяснили, что доступ в Интернет ограничен для "предотвращения широкомасштабных провокаций со стороны Армении".

— Надеемся, что граждане Азербайджана проявят понимание в связи с ограничениями, которые могут возникнуть с Интернетом в условиях конфликта, — добавили в министерстве.