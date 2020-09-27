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В Азербайджане ограничили доступ в Интернет из-за обострения конфликта в Карабахе

Это сделано для "предотвращения широкомасштабных провокаций со стороны Армении".

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Фото © Pixabay

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана объявило об ограничении доступа в Интернет на территории всей страны с 27 сентября. Решение властей связано с обострением вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.

В ведомстве объяснили, что доступ в Интернет ограничен для "предотвращения широкомасштабных провокаций со стороны Армении".

Надеемся, что граждане Азербайджана проявят понимание в связи с ограничениями, которые могут возникнуть с Интернетом в условиях конфликта, — добавили в министерстве.

В Нагорном Карабахе объявили военное положение

В Армении заявили о жертвах и раненых среди гражданского населения региона.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В Минобороны Армении сообщили об уничтожении двух азербайджанских вертолётов в зоне карабахского конфликта.

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