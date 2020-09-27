В Подмосковье резко выросло количество пострадавших при обрушении перехода на предприятии

Количество пострадавших при обрушении надземного пешеходного моста на предприятии в Подмосковье резко выросло. Если прежде сообщалось о 13 работниках, получивших травмы, то, согласно новым данным, их уже 39. Из них 18 человек находятся в тяжёлом состоянии. Об этом Лайфу сообщили в региональном управлении МЧС России.
На Кубани обрушился балкон с людьми, среди пострадавших ребёнокОтец малышки ухватился за выступы и забрался обратно в квартиру.
Напомним, что ранее в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение об обрушении надземного пешеходного перехода на территории объекта по адресу: Московская область, городской округ Ступино, посёлок Октябрьский, улица Заводская, владение 1, территория складского комплекса "ФМ Ложистик Сидорово".
На кадрах с места ЧП, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что возможной причиной обрушения перехода стал перегруз. Работники показывали, как анкера буквально вырвало из металла.
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