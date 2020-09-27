В Подмосковье резко выросло количество пострадавших при обрушении перехода на предприятии

Количество пострадавших при обрушении надземного пешеходного моста на предприятии в Подмосковье резко выросло. Если прежде сообщалось о 13 работниках, получивших травмы, то, согласно новым данным, их уже 39. Из них 18 человек находятся в тяжёлом состоянии. Об этом Лайфу сообщили в региональном управлении МЧС России.