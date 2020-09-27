Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Подмосковье резко выросло количество пострадавших при обрушении перехода на предприятии

Люди вместе с конструкцией упали с высоты четырёх метров.

208

Фото © LIFE

Фото © LIFEФото © LIFE

Фото © LIFE

1 / 2

Количество пострадавших при обрушении надземного пешеходного моста на предприятии в Подмосковье резко выросло. Если прежде сообщалось о 13 работниках, получивших травмы, то, согласно новым данным, их уже 39. Из них 18 человек находятся в тяжёлом состоянии. Об этом Лайфу сообщили в региональном управлении МЧС России.

На Кубани обрушился балкон с людьми, среди пострадавших ребёнок

Отец малышки ухватился за выступы и забрался обратно в квартиру.

Напомним, что ранее в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение об обрушении надземного пешеходного перехода на территории объекта по адресу: Московская область, городской округ Ступино, посёлок Октябрьский, улица Заводская, владение 1, территория складского комплекса "ФМ Ложистик Сидорово".

На кадрах с места ЧП, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что возможной причиной обрушения перехода стал перегруз. Работники показывали, как анкера буквально вырвало из металла.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.