Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Рабочего погребло заживо при обрушении котлована в Москве — видео с места ЧП

Из-за угрозы разрушения стенок сотрудники МЧС не могут спуститься вниз.

247

Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Одного рабочего засыпало землёй при обрушении котлована в районе дома № 19 на улице Большой Марьинской на севере Москвы. Как стало известно Лайфу, ЧП на стройке произошло сегодня утром.

На место прибыли МЧС и скорая помощь. Однако достать рабочего до сих пор не удалось. Спасатели опасаются, что при спуске в яму обрушение котлована продолжится. Сейчас они прорабатывают план по спасению пострадавшего.

Два человека погибли при обрушении горной породы в шахте в Кемеровской области

Всего под землёй в момент ЧП находилось более 90 горняков.

Ранее сегодня в подмосковном Ступине на предприятии с высоты четырёх метров рухнул надземный переход с людьми. В результате ЧП пострадало более 20 человек.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.