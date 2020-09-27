Рабочего погребло заживо при обрушении котлована в Москве — видео с места ЧП

Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Одного рабочего засыпало землёй при обрушении котлована в районе дома № 19 на улице Большой Марьинской на севере Москвы. Как стало известно Лайфу, ЧП на стройке произошло сегодня утром.

На место прибыли МЧС и скорая помощь. Однако достать рабочего до сих пор не удалось. Спасатели опасаются, что при спуске в яму обрушение котлована продолжится. Сейчас они прорабатывают план по спасению пострадавшего.