Рабочего погребло заживо при обрушении котлована в Москве — видео с места ЧП

Одного рабочего засыпало землёй при обрушении котлована в районе дома № 19 на улице Большой Марьинской на севере Москвы. Как стало известно Лайфу, ЧП на стройке произошло сегодня утром.
На место прибыли МЧС и скорая помощь. Однако достать рабочего до сих пор не удалось. Спасатели опасаются, что при спуске в яму обрушение котлована продолжится. Сейчас они прорабатывают план по спасению пострадавшего.
Два человека погибли при обрушении горной породы в шахте в Кемеровской областиВсего под землёй в момент ЧП находилось более 90 горняков.
Ранее сегодня в подмосковном Ступине на предприятии с высоты четырёх метров рухнул надземный переход с людьми. В результате ЧП пострадало более 20 человек.
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