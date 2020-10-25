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Опубликовано 25 октября 2020, 18:44

Хэмилтон побил рекорд Шумахера, одержав 92-ю победу в "Формуле-1"

Фото © ТАСС / Jose Sena Goulao / POOL

Фото © ТАСС / Jose Sena Goulao / POOL

Россиянин Даниил Квят на очередном заезде финишировал последним.

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу в Гран-при "Формулы-1" в Португалии. В своей личной карьере он стал победителем гонок в 92-й раз, что позволило ему установить новый рекорд, принадлежавший ранее Михаэлю Шумахеру.

Второе место также взял участник команды Mercedes, финн Валттери Боттас. Третьим на финиш пришёл нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull. Российский пилот Даниил Квят финишировал на трассе последним, заняв 19-е место. А вот результат его напарника по команде француза Пьера Гасли оказался значительно лучше — он приехал на финиш пятым. Следующий заезд пройдёт в Италии с 31 октября по 1 ноября.

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Накануне Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации Гран-при Португалии, опередив своего напарника Валттери Боттаса в самый последний момент.

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Роман Имполитов
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