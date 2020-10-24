Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября 2020, 18:25

Хэмилтон в последний момент вырвал у напарника победу в квалификации на Гран-при Португалии

Даниил Квят будет стартовать с 13-й позиции.

Британец Льюис Хэмилтон, в прошлые выходные повторивший невероятный рекорд Михаэля Шумахера, снова на коне. Гонщик команды Mercedes выиграл квалификацию на Гран-при Португалии, в последний момент опередив своего напарника Валттери Боттаса. Третью строчку занял пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Не могу выразить, насколько сегодня было тяжело. Да, у нас отличная машина, но ты до безумия пытаешься выжать из неё всё. Валттери был быстрым весь уик-энд, он лидировал во всех сессиях. Так что я старался изо всех сил, чтобы отыграть ещё и ещё немного времени, — прокомментировал Хэмилтон квалификационный успех в Португалии.

Для Хэмилтона это уже 97-й поул-позишен в карьере. По этому показателю он является абсолютным рекордсменом "Формулы-1". По количеству побед он пока наравне с Михаэлем Шумахером (по 91), но уже завтра сможет превзойти это достижение легендарного немецкого пилота.

Российский гонщик команды AlphaTauri Даниил Квят в квалификации занял 13-е место, уступив напарнику, который сумел занять девятую строчку в протоколе.

Гонка на Гран-при Португалии состоится завтра, 25 октября, начало в 16:10 по московскому времени.

BannerImage
Дмитрий Садылко
  • Новости
  • Формула-1
  • Льюис Хэмилтон
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar