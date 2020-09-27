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Хэмилтон не смог посягнуть на рекорд Шумахера в Сочи из-за странного штрафа

Британец вынужден был отдать победу своему партнëру по команде.

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Фото © Twitter / Formula1

Гонка в Сочи должна была стать исторической для шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Британцу оставалось одержать всего одну победу, чтобы сравняться с рекордом Михаэля Шумахера. Падение легендарного достижения даже приехал снимать Netflix, однако того, чего все ждали, так и не состоялось.

Хэмилтон выиграл квалификацию и уверенно лидировал в гонке, однако во время заезда получил странный штраф: пилота наказали за неправильную тренировку старта. 10 секунд, которые Льюис был вынужден простоять в боксах, в итоге стоили ему победы. Лидер команды Mercedes откатился вглубь пелотона, начал обгонять одного гонщика за другим, но всех пройти не успел, финишировав третьим.

Победу в итоге одержал партнëр Льюиса Валттери Боттас, для которого это стало вторым успехом на "Сочи автодроме". Второе место занял Макс Ферстаппен из Red Bull. Даниил Квят по ходу гонки показал отличную работу с машиной и смог выиграть несколько позиций, попав в очковую зону и финишировав на восьмом месте. До последних кругов россиянин претендовал даже на седьмое место, но не смог обогнать Эстебана Окона.

Три дня до Гран-при Сочи. Падение исторического рекорда "Формулы" едет снимать Netflix

В календаре "Формулы-1" близится знаковый для всех российских болельщиков день — Гран-при в Сочи. Гонка в России не раз становилась знаковой, но в этот раз всё по-особенному: Льюис Хэмилтон готовится побить вечный рекорд Михаэля Шумахера, такое даже Netflix не может пропустить.

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