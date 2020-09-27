Хэмилтон не смог посягнуть на рекорд Шумахера в Сочи из-за странного штрафа

Британец вынужден был отдать победу своему партнëру по команде.

Гонка в Сочи должна была стать исторической для шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Британцу оставалось одержать всего одну победу, чтобы сравняться с рекордом Михаэля Шумахера. Падение легендарного достижения даже приехал снимать Netflix, однако того, чего все ждали, так и не состоялось.

Хэмилтон выиграл квалификацию и уверенно лидировал в гонке, однако во время заезда получил странный штраф: пилота наказали за неправильную тренировку старта. 10 секунд, которые Льюис был вынужден простоять в боксах, в итоге стоили ему победы. Лидер команды Mercedes откатился вглубь пелотона, начал обгонять одного гонщика за другим, но всех пройти не успел, финишировав третьим.

LAP 17/53



Hamilton pits from P1, and serves his two five-second penalties on the stop ⏱️



He rejoins behind Sebastian Vettel in P10 #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/K4vjaq3cf2 — Formula 1 (@F1) September 27, 2020