Хэмилтон не смог посягнуть на рекорд Шумахера в Сочи из-за странного штрафа

Гонка в Сочи должна была стать исторической для шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Британцу оставалось одержать всего одну победу, чтобы сравняться с рекордом Михаэля Шумахера. Падение легендарного достижения даже приехал снимать Netflix, однако того, чего все ждали, так и не состоялось.
Хэмилтон выиграл квалификацию и уверенно лидировал в гонке, однако во время заезда получил странный штраф: пилота наказали за неправильную тренировку старта. 10 секунд, которые Льюис был вынужден простоять в боксах, в итоге стоили ему победы. Лидер команды Mercedes откатился вглубь пелотона, начал обгонять одного гонщика за другим, но всех пройти не успел, финишировав третьим.
LAP 17/53— Formula 1 (@F1) September 27, 2020
Hamilton pits from P1, and serves his two five-second penalties on the stop ⏱️
He rejoins behind Sebastian Vettel in P10 #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/K4vjaq3cf2
Победу в итоге одержал партнëр Льюиса Валттери Боттас, для которого это стало вторым успехом на "Сочи автодроме". Второе место занял Макс Ферстаппен из Red Bull. Даниил Квят по ходу гонки показал отличную работу с машиной и смог выиграть несколько позиций, попав в очковую зону и финишировав на восьмом месте. До последних кругов россиянин претендовал даже на седьмое место, но не смог обогнать Эстебана Окона.
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