Как выглядит тайная подруга чемпиона "Формулы-1", которая заведёт любого с пол-оборота

Знакомьтесь: Флоренс Мюллер. Эту девушку всё чаще стали замечать в компании чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона, сообщает The Sun

Фото © Instagram / flomoneyyy

25-летняя красотка состоит в Boutinela Babes — группе моделей, рекламирующих бренд пляжной одежды BoutineLA

Фото © Instagram / flomoneyyy

Этот контракт она получила благодаря своей эффектной внешности. Льюис Хэмилтон тоже не устоял, и его можно понять

Фото © Instagram / flomoneyyy

У модели десятки тысяч поклонников в соцсетях. Как правило, она выкладывает туда свои горячие снимки и видео в бикини

Видео © Instagram / flomoneyyy

Девушка живёт в Майами. Она не стесняется демонстрировать виды, открывающиеся с её балкона

Фото © Instagram / flomoneyyy

Флоренс любит и умеет готовить. По крайней мере, она об этом заявляет. Нам остаётся лишь поверить ей на слово и насладиться фоторепортажем с её кухни

Фото © Instagram / flomoneyyy

Несмотря на кулинарные таланты, модель не испытывает проблем с лишним весом

Фото © Instagram / flomoneyyy

Идеальную фигуру ей помогают поддерживать не только правильное питание, но и физические нагрузки. Во время тренировок она делает акцент на проработку мышц нижней части тела

Фото © Instagram / flomoneyyy

Впрочем, Флоренс находит время не только для работы над собой, но и для вечеринок с подругами

Видео © Instagram / flomoneyyy

Публично Хэмилтон и Льюис называют свои отношения дружескими, но их знакомые утверждают, что на самом деле всё гораздо серьёзнее

Фото © Instagram / flomoneyyy

В пользу версии о романтической связи успешного гонщика и знойной модели говорит и тот факт, что внешне Флоренс похожа на бывшую девушку Хэмилтона, певицу Николь Шерзингер, с которой он встречался на протяжении семи лет

Фото © Instagram / nicolescherzinger / flomoneyyy

Пара они или нет, покажет время, но в том, что чемпион "Формулы-1" нашёл себе достойную компанию, сомневаться не приходится