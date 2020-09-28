Как выглядит тайная подруга чемпиона "Формулы-1", которая заведёт любого с пол-оборота
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Этой модели приписывают связь с гонщиком Льюисом Хэмилтоном, и его можно понять.
Знакомьтесь: Флоренс Мюллер. Эту девушку всё чаще стали замечать в компании чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона, сообщает The Sun
25-летняя красотка состоит в Boutinela Babes — группе моделей, рекламирующих бренд пляжной одежды BoutineLA
Этот контракт она получила благодаря своей эффектной внешности. Льюис Хэмилтон тоже не устоял, и его можно понять
У модели десятки тысяч поклонников в соцсетях. Как правило, она выкладывает туда свои горячие снимки и видео в бикини
Девушка живёт в Майами. Она не стесняется демонстрировать виды, открывающиеся с её балкона
Флоренс любит и умеет готовить. По крайней мере, она об этом заявляет. Нам остаётся лишь поверить ей на слово и насладиться фоторепортажем с её кухни
Несмотря на кулинарные таланты, модель не испытывает проблем с лишним весом
Идеальную фигуру ей помогают поддерживать не только правильное питание, но и физические нагрузки. Во время тренировок она делает акцент на проработку мышц нижней части тела
Впрочем, Флоренс находит время не только для работы над собой, но и для вечеринок с подругами
Публично Хэмилтон и Льюис называют свои отношения дружескими, но их знакомые утверждают, что на самом деле всё гораздо серьёзнее
В пользу версии о романтической связи успешного гонщика и знойной модели говорит и тот факт, что внешне Флоренс похожа на бывшую девушку Хэмилтона, певицу Николь Шерзингер, с которой он встречался на протяжении семи лет
Фото © Instagram / nicolescherzinger / flomoneyyy
Пара они или нет, покажет время, но в том, что чемпион "Формулы-1" нашёл себе достойную компанию, сомневаться не приходится
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