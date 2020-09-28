Дочка закричала, увидев в окне грабителя, но тут пришла её мама и громко рассмеялась

Мама двоих детей Шарки Диксон из Англии рассказала в "Фейсбуке" историю, как ей и её шестилетней дочке пришлось пережить минуты неподдельного ужаса. Ночью напуганная девочка сообщила маме, что кто-то пытается залезть к ним в дом. Родительница сразу же бросилась на помощь ребёнку, но сильно удивилась, когда увидела, что случилось на самом деле.

Фото © Facebook / Sharky Dixon

К облегчению мамы, никакого грабителя или преступника в доме не оказалось. А причиной испуга дочки послужила она сама. Шарки оставила сушиться на окне перчатки, и её невинный поступок сыграл с ребёнком злую шутку.

И вот сегодня вечером, перед сном Луна выходит из ванной с криками, дрожащая, растерянная и белая, как простыня: "Мамочка, кто-то залез в окно ванной комнаты!" В ужасе я надеваю штаны и бегу её спасать. Совет: никогда не сушите массажные перчатки на оконных ручках Шарки Диксон

Фото © Facebook / Sharky Dixon

Пост Шарки заставил улыбнуться многих пользователей, хотя они и посочувствовали её дочке, которой пришлось пережить такой стресс.

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