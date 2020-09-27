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Айзу Анохину задержали в аэропорту на Мальдивах по подозрению в перевозке оружия — видео

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Видео © Super

Инстаблогершу и хип-хоп-исполнительницу Айзу Анохину задержали в аэропорту Мале на Мальдивах, когда она с детьми собиралась вылетать домой. Причиной тому стало необычное украшение на шее женщины. Видео из воздушной гавани опубликовал портал Super.

Пограничников смутила серебряная пуля на цепочке Анохиной, они долго рассматривали её и обсуждали, является ли предмет опасным.

Да я с ней полжизни летаю! Дорогущее украшение, я не отдам его, возмутилась блогерша.

Анохина на английском попыталась объяснить представителям мальдивских властей, что пуля на самом деле серебряная и не является оружием, однако её вместе с детьми отправили в полицейский участок до выяснения обстоятельств.

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Она также призналась, что сама поцеловала музыканта на первом свидании.

В итоге у Айзы сняли копии с документов, а после того, как убедились, что на шее у неё всего лишь украшение, разрешили сесть в самолёт. Кулон же пограничники отдали бортпроводнику, женщина получит его лишь после посадки в России.

На Мальдивах блогерша проводила свой отпуск. В "Инстаграме" она активно делилась кадрами с отдыха, который провела вместе с семьёй и подругой.

В 2018 году Айза Анохина уже попала в неприятное происшествие за границей — её избили в Индонезии местные жители.

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