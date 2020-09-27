Огненный апокалипсис: Воронеж охватило кольцо страшных природных пожаров — видео

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Масштабные природные пожары вспыхнули вблизи посёлков в разных районах Воронежской области, в том числе на окраинах самого административного центра. Видео опубликовала группа "Настоящий Воронеж" в соцсети "ВКонтакте".
Так, пламя пылает в Новоусманском районе, подбирается к сёлам Бабяково и Отрадное и угрожает жилым домам. По сообщениям ГУ МЧС РФ по региону, возгорания на площади 15 гектаров произошли и в Новохопёрском районе, к 22:05 они были ликвидированы, всего там сгорело десять нежилых построек. Кроме того, пожар вспыхнул за Подгорным, в Коминтерновском районе Воронежа.
Отмечается, что в Воронежской области сейчас дует сильный ветер, порывы достигают 18 м/с, что способствует распространению пламени. Причиной возгораний, предварительно, названо нарушение правил особого противопожарного режима.
Масштабный пожар охватил лес рядом с городом в Воронежской области — видеоЖители жалуются на сильный запах дыма.
Общая площадь ландшафтных пожаров достигла около 95 гектаров, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя районной Единой дежурной диспетчерской службы.
Ранее три человека погибли при пожаре в квартире в подмосковной Балашихе.
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