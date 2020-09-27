Огненный апокалипсис: Воронеж охватило кольцо страшных природных пожаров — видео

Так, пламя пылает в Новоусманском районе, подбирается к сёлам Бабяково и Отрадное и угрожает жилым домам. По сообщениям ГУ МЧС РФ по региону, возгорания на площади 15 гектаров произошли и в Новохопёрском районе, к 22:05 они были ликвидированы, всего там сгорело десять нежилых построек. Кроме того, пожар вспыхнул за Подгорным, в Коминтерновском районе Воронежа.