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"У меня иной взгляд". Президент Чехии усомнился в необходимости повторных выборов в Белоруссии

Милош Земан считает, что новое голосование ничего не изменит.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент Чехии Милош Земан выразил мнение, что разумнее пересчитать голоса выборов президента Белоруссии, а не проводить новое голосование.

Я слежу за ситуацией в Белоруссии, и у меня на это немного иной взгляд, нежели у многих других, — сказал Земан в эфире радио Frekvence 1.

По мнению чешского лидера, если организацией новых выборов займутся те же работники, что проводили августовское голосование, то их результат останется прежним.

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Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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