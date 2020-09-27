"У меня иной взгляд". Президент Чехии усомнился в необходимости повторных выборов в Белоруссии

Президент Чехии Милош Земан выразил мнение, что разумнее пересчитать голоса выборов президента Белоруссии, а не проводить новое голосование.
— Я слежу за ситуацией в Белоруссии, и у меня на это немного иной взгляд, нежели у многих других, — сказал Земан в эфире радио Frekvence 1.
По мнению чешского лидера, если организацией новых выборов займутся те же работники, что проводили августовское голосование, то их результат останется прежним.
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Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.
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