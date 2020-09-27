"У меня иной взгляд". Президент Чехии усомнился в необходимости повторных выборов в Белоруссии

Президент Чехии Милош Земан выразил мнение, что разумнее пересчитать голоса выборов президента Белоруссии, а не проводить новое голосование.

— Я слежу за ситуацией в Белоруссии, и у меня на это немного иной взгляд, нежели у многих других, — сказал Земан в эфире радио Frekvence 1.

По мнению чешского лидера, если организацией новых выборов займутся те же работники, что проводили августовское голосование, то их результат останется прежним.