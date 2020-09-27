Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти с поста. Напомнил про одну проблему Франции

Лидера Белоруссии удивила политическая живучесть коллеги.

1201
Post cover

Александр Лукашенко. Фото © Администрация Президента Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко ответил на призыв французского лидера Эмманюэля Макрона добровольно отказаться от своего поста. Глава государства упрекнул коллегу в том, что он сам не смог распрощаться со своей должностью после масштабных протестов "жёлтых жилетов".

Президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку ещё два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить "жёлтые жилеты". Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон — на удивление — тоже до сих пор в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением, — напомнил Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что во Франции "периодически возникают проблемы" с движением BLM и вспыхивают мусульманские протесты в Марселе и Лионе. Он предложил Макрону Минск в качестве площадки для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп. Как более опытный политик, Лукашенко посоветовал коллеге поменьше смотреть по сторонам и заняться внутренними делами Франции.

Он добавил, что Макрон может "получить проблемы у себя дома", уделяя слишком много внимания женщине – бывшему кандидату в президенты Белоруссии.

Макрон посоветовал Лукашенко добровольно покинуть пост президента Белоруссии

По его словам, особенного уважения заслуживают женщины, участвующие в протестах в республике.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.


Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.