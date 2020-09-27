Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти с поста. Напомнил про одну проблему Франции

Белорусский президент Александр Лукашенко ответил на призыв французского лидера Эмманюэля Макрона добровольно отказаться от своего поста. Глава государства упрекнул коллегу в том, что он сам не смог распрощаться со своей должностью после масштабных протестов "жёлтых жилетов".

— Президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку ещё два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить "жёлтые жилеты". Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон — на удивление — тоже до сих пор в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением, — напомнил Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что во Франции "периодически возникают проблемы" с движением BLM и вспыхивают мусульманские протесты в Марселе и Лионе. Он предложил Макрону Минск в качестве площадки для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп. Как более опытный политик, Лукашенко посоветовал коллеге поменьше смотреть по сторонам и заняться внутренними делами Франции.

Он добавил, что Макрон может "получить проблемы у себя дома", уделяя слишком много внимания женщине – бывшему кандидату в президенты Белоруссии.