Выстрелы и слезоточивый газ. В Гомеле попытались жёстко разогнать протестующих – видео

В центре Гомеля очередная акция протеста проходит с жесткими задержаниями и столкновениями участников шествия с сотрудниками правоохранительных органов. Люди пытались прорваться на площадь Ленина, но ещё на подходах к ней дорогу им перегородили силовики.
Особо активных протестующих правоохранители начали жестко задерживать и отправлять в автозак. В ответ на это манифестанты плотно встали в сцепку, чтобы минимизировать шансы на задержание и разгон толпы. Тогда правоохранители применили несколько светошумовых гранат и слезоточивый газ.
Закрытие метро, ОМОН и военные. В Минске вводят ограничения перед массовым митингомТакже в белорусской столице ограничено движение общественного транспорта, скорость интернета.
Напомним, 23 сентября в Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером, а в Евросоюзе заявили, что своими действиями Лукашенко усугубляет кризис в стране. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения.
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