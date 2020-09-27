Закрытие метро, ОМОН и военные. В Минске вводят ограничения перед массовым митингом

В Минске сотрудники правоохранительных органов перекрыли проспект Победителей и возводят заграждения, в том числе из колючей проволоки, возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также в город стягиваются подразделения военных и техника.
Помимо этого в белорусской столице сильно ограничивается движение общественного транспорта. В центре города не будут работать станции метро.
— 27 сентября в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская". Поезда следуют без остановки на данных станциях, — говорится в сообщении на официальном сайте минской подземки.
Как сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, все эти меры были приняты, чтобы избежать чрезвычайных происшествий. Представитель ведомства уточнила, что в некоторые районы города личный автотранспорт также не будут пропускать. К тому же ограничена скорость интернета.
МВД Белоруссии сообщило о 364 задержанных в ходе акций протеста после тайной инаугурации Лукашенко — видеоОна прошла накануне в Минске, на неё, по словам самого Лукашенко, было приглашено около двух тысяч человек.
Напомним, 23 сентября в Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером, а в Евросоюзе заявили, что своими действиями Лукашенко усугубляет кризис в стране. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения.
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