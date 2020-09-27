"Света — президент!" Тысячи человек вышли на акцию протеста в Минске — видео

Около десяти тысяч человек вышли на очередную акцию протеста в центре белорусской столицы. Участники марша скандируют: "Живе Беларусь" и "Света — президент". Они имеют в виду Светлану Тихановскую, которая была кандидатом в президенты, сбежала в Литву и оттуда заявила, что Александр Лукашенко нелегитимен как президент.

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Протестующие стекаются в центр города с разных сторон. Одна из колонн следует от стелы "Минск — город-герой" через проспект Машерова в сторону площади Бангалор. Люди продолжают прибывать к проспекту Победителей. В руках у демонстрантов традиционно бело-красные флаги оппозиции.

Сотрудники милиции с помощью громкоговорителей призывают участников незаконной акции разойтись. Силовики предупреждают, что для разгона демонстрантов в противном случае будут применены специальные средства.