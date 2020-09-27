Рекорда не получилось. Лайф снял с воздуха многотысячную акцию протеста в Минске

В Минске завершилась очередная акция против признания итогов президентских выборов. Тысячи жителей республики вышли на несанкционированное шествие по проспекту Независимости до микрорайона Уручье, где расположена одноимённая конечная станция метро. Лайф снял с коптера движение колонны по проспекту. На кадрах видно, что из-за выхода людей на проезжую часть образовалась многокилометровая пробка по направлению на въезд в город.
Отметим, что сотрудники правоохранительных органов не решились разгонять людей с проезжей части, но всё же проводили задержания некоторых участников шествия, отправляя их в автозаки и микроавтобусы. По данным МВД Белоруссии, задержано около 140 человек.
Шествие продолжалось около четырёх часов, но самым масштабным не стало. Руководители оппозиции призывали людей устроить самую многочисленную акцию после тайной инаугурации Лукашенко, но такие планы, похоже, провалились.
"Света — президент!" Тысячи человек вышли на акцию протеста в Минске — видеоСиловики пригрозили применить для разгона незаконной акции спецсредства. Это могут быть водомёты или слезоточивый газ.
Как сообщал Лайф, 23 сентября в Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером, а в Евросоюзе заявили, что своими действиями Лукашенко усугубляет кризис в стране. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения.
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