Рекорда не получилось. Лайф снял с воздуха многотысячную акцию протеста в Минске

В Минске завершилась очередная акция против признания итогов президентских выборов. Тысячи жителей республики вышли на несанкционированное шествие по проспекту Независимости до микрорайона Уручье, где расположена одноимённая конечная станция метро. Лайф снял с коптера движение колонны по проспекту. На кадрах видно, что из-за выхода людей на проезжую часть образовалась многокилометровая пробка по направлению на въезд в город.

Отметим, что сотрудники правоохранительных органов не решились разгонять людей с проезжей части, но всё же проводили задержания некоторых участников шествия, отправляя их в автозаки и микроавтобусы. По данным МВД Белоруссии, задержано около 140 человек.