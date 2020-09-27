В Минске после протестов задержали более сотни человек. Даже вытаскивали из кафе

Сотрудники милиции задержали во время акций протеста в Минске около 140 человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.

— На несанкционированной акции протеста в Минске задержали около 140 человек, — заявил собеседник агентства.

Некоторых активных участников митингов вылавливали уже в кафе. Например, люди в балаклавах наведывались в филиал "Додо Пиццы" в Уручье.