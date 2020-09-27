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В Минске после протестов задержали более сотни человек. Даже вытаскивали из кафе

В этот раз обошлось без чрезмерного применения силы со стороны правоохранителей.

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Сотрудники милиции задержали во время акций протеста в Минске около 140 человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.

На несанкционированной акции протеста в Минске задержали около 140 человек, — заявил собеседник агентства.

Некоторых активных участников митингов вылавливали уже в кафе. Например, люди в балаклавах наведывались в филиал "Додо Пиццы" в Уручье.

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Силовики пригрозили применить для разгона незаконной акции спецсредства. Это могут быть водомёты или слезоточивый газ.

Незаконные шествия сегодня прошли не только в белорусской столице, но и в других городах страны. Так, в центре Гомеля акция протеста закончилась столкновениями митингующих с силовиками и жёсткими задержаниями. Для разгона демонстрантов правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

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