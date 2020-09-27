"Мы молимся". Ким Кардашьян отреагировала на вооружённые столкновения в Нагорном Карабахе

Звезда реалити-шоу и фотомодель Ким Кардашьян, имеющая армянские корни, отреагировала на вооружённые столкновения в Нагорном Карабахе и встала на сторону Еревана. Она опубликовала в "Инстаграме" сториз с призывом распространить новость о конфликте.
Фото © Instagram/ kimkardashian
— Мы молимся за отважных мужчин и женщин, рискующих своей жизнью, чтобы защитить Арцах и Армению. Армения стала жертвой нападений со стороны Азербайджана и сопровождающей их кампании дезинформации, — написала Кардашьян.
Фотомодель подчеркнула, что Азербайджан блокирует все социальные сети, кроме военной пропаганды. Она призвала к политическим и дипломатическим мерам для предотвращения эскалации и трагедии, а также к участию международных наблюдателей в расследованиях событий, приведших к конфликту.
Утро началось со взрывов. Лайф публикует видео с одним из первых обстрелов в КарабахеКанонада была слышна за многие километры.
Кардашьян попросила подписчиков распространить новость о конфликте в Нагорном Карабахе и оставить обращение на сайте Армянского национального комитета Америки (ANCA). В нём содержится требование к властям США осудить азербайджанскую агрессию и незамедлительно прекратить любую военную помощь.
Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Главное по теме
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.
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