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"Мы молимся". Ким Кардашьян отреагировала на вооружённые столкновения в Нагорном Карабахе

Она призвала международное сообщество направить наблюдателей для расследования и предотвращения трагедии.

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Фото © Instagram / kimkardashian

Звезда реалити-шоу и фотомодель Ким Кардашьян, имеющая армянские корни, отреагировала на вооружённые столкновения в Нагорном Карабахе и встала на сторону Еревана. Она опубликовала в "Инстаграме" сториз с призывом распространить новость о конфликте.

Фото © Instagram/ kimkardashian

Фото © Instagram/ kimkardashian

Мы молимся за отважных мужчин и женщин, рискующих своей жизнью, чтобы защитить Арцах и Армению. Армения стала жертвой нападений со стороны Азербайджана и сопровождающей их кампании дезинформации, — написала Кардашьян.

Фотомодель подчеркнула, что Азербайджан блокирует все социальные сети, кроме военной пропаганды. Она призвала к политическим и дипломатическим мерам для предотвращения эскалации и трагедии, а также к участию международных наблюдателей в расследованиях событий, приведших к конфликту.

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Канонада была слышна за многие километры.

Кардашьян попросила подписчиков распространить новость о конфликте в Нагорном Карабахе и оставить обращение на сайте Армянского национального комитета Америки (ANCA). В нём содержится требование к властям США осудить азербайджанскую агрессию и незамедлительно прекратить любую военную помощь.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

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