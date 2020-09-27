"Мы молимся". Ким Кардашьян отреагировала на вооружённые столкновения в Нагорном Карабахе

Звезда реалити-шоу и фотомодель Ким Кардашьян, имеющая армянские корни, отреагировала на вооружённые столкновения в Нагорном Карабахе и встала на сторону Еревана. Она опубликовала в "Инстаграме" сториз с призывом распространить новость о конфликте.

Фото © Instagram/ kimkardashian

— Мы молимся за отважных мужчин и женщин, рискующих своей жизнью, чтобы защитить Арцах и Армению. Армения стала жертвой нападений со стороны Азербайджана и сопровождающей их кампании дезинформации, — написала Кардашьян.

Фотомодель подчеркнула, что Азербайджан блокирует все социальные сети, кроме военной пропаганды. Она призвала к политическим и дипломатическим мерам для предотвращения эскалации и трагедии, а также к участию международных наблюдателей в расследованиях событий, приведших к конфликту.