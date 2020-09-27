"Наше дело справедливое". Лайф перевёл обращение премьера Армении к нации на русский — видео

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к нации из-за обострения конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.
Он отметил, что бомбардировкам подвергается мирное население Арцаха, столица Степанакерт, гражданская инфраструктура. На данный момент уже есть жертвы и раненые, в том числе среди мирного населения. Политик добавил, что это война против "независимости, свободы и достоинства", которая объявлена всему армянскому народу.
Подбита колонна, взорваны танки. Баку и Ереван делятся видео с уничтожением военной техники друг другаСудя по этим кадрам, армянские военные больше работают с земли, а азербайджанские активно пользуются беспилотниками.
— Мы едины — как всегда. Мы едины, как и были во все решающие моменты нашей истории, когда враг угрожал нашему существованию, нашей идентичности и нашим ценностям. У нас было много решающих моментов, и мы преодолели множество трудностей в нашей многотысячелетней истории. Наше дело справедливое, и это преступное посягательство также получит достойный контрудар, — подчеркнул Пашинян.
Премьер-министр Армении призвал Минскую группу ОБСЕ и международное сообщество обратить внимание на серьёзность ситуации и использовать все рычаги влияния, чтобы предотвратить любое возможное вмешательство со стороны Турции. Он напомнил, что развязывание конфликта на Южном Кавказе угрожает безопасности и стабильности и может принять больший масштаб в случае попыток дестабилизации и провокаций.
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном КарабахеОтмечено, что главное — прекратить военные действия.
— Наша победа зависит от индивидуальных усилий и поведения каждого из нас, а также от наших общих усилий. Призываю всех проявить высочайшую дисциплину и высокое гражданское сознание. И мы победим, — заключил Пашинян.
Лента новостей
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.
Комментариев: 0