"Наше дело справедливое". Лайф перевёл обращение премьера Армении к нации на русский — видео

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к нации из-за обострения конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Он отметил, что бомбардировкам подвергается мирное население Арцаха, столица Степанакерт, гражданская инфраструктура. На данный момент уже есть жертвы и раненые, в том числе среди мирного населения. Политик добавил, что это война против "независимости, свободы и достоинства", которая объявлена всему армянскому народу.

— Мы едины — как всегда. Мы едины, как и были во все решающие моменты нашей истории, когда враг угрожал нашему существованию, нашей идентичности и нашим ценностям. У нас было много решающих моментов, и мы преодолели множество трудностей в нашей многотысячелетней истории. Наше дело справедливое, и это преступное посягательство также получит достойный контрудар, — подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр Армении призвал Минскую группу ОБСЕ и международное сообщество обратить внимание на серьёзность ситуации и использовать все рычаги влияния, чтобы предотвратить любое возможное вмешательство со стороны Турции. Он напомнил, что развязывание конфликта на Южном Кавказе угрожает безопасности и стабильности и может принять больший масштаб в случае попыток дестабилизации и провокаций.