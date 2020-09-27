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"Наше дело справедливое". Лайф перевёл обращение премьера Армении к нации на русский — видео

Никол Пашинян призвал мировое сообщество обратить внимание на серьёзность ситуации и не допустить дестабилизации и провокаций.

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Видео © Официальный сайт премьер-министра Республики Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к нации из-за обострения конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Он отметил, что бомбардировкам подвергается мирное население Арцаха, столица Степанакерт, гражданская инфраструктура. На данный момент уже есть жертвы и раненые, в том числе среди мирного населения. Политик добавил, что это война против "независимости, свободы и достоинства", которая объявлена всему армянскому народу.

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Судя по этим кадрам, армянские военные больше работают с земли, а азербайджанские активно пользуются беспилотниками.

Мы едины — как всегда. Мы едины, как и были во все решающие моменты нашей истории, когда враг угрожал нашему существованию, нашей идентичности и нашим ценностям. У нас было много решающих моментов, и мы преодолели множество трудностей в нашей многотысячелетней истории. Наше дело справедливое, и это преступное посягательство также получит достойный контрудар, подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр Армении призвал Минскую группу ОБСЕ и международное сообщество обратить внимание на серьёзность ситуации и использовать все рычаги влияния, чтобы предотвратить любое возможное вмешательство со стороны Турции. Он напомнил, что развязывание конфликта на Южном Кавказе угрожает безопасности и стабильности и может принять больший масштаб в случае попыток дестабилизации и провокаций.

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Отмечено, что главное — прекратить военные действия.

Наша победа зависит от индивидуальных усилий и поведения каждого из нас, а также от наших общих усилий. Призываю всех проявить высочайшую дисциплину и высокое гражданское сознание. И мы победим, — заключил Пашинян.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

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