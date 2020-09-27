Подбита колонна, взорваны танки. Баку и Ереван делятся видео с уничтожением военной техники друг друга

Министерство обороны Армении опубликовало на своих официальных страницах в соцсетях новое видео уничтожения азербайджанской бронетехники в районе Нагорного Карабаха. Там сегодня начался новый этап обострения конфликта между двумя странами.

На кадрах ролика видно уничтожение бронетранспортёра, а также разгром колонны военной техники ВС Азербайджана на горной дороге. В последнем случае подбитые машины перегородили проезд уцелевшей технике. Видно, как там работают машины инженерных войск, чтобы расчистить дорогу.