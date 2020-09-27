Подбита колонна, взорваны танки. Баку и Ереван делятся видео с уничтожением военной техники друг друга

Министерство обороны Армении опубликовало на своих официальных страницах в соцсетях новое видео уничтожения азербайджанской бронетехники в районе Нагорного Карабаха. Там сегодня начался новый этап обострения конфликта между двумя странами.
На кадрах ролика видно уничтожение бронетранспортёра, а также разгром колонны военной техники ВС Азербайджана на горной дороге. В последнем случае подбитые машины перегородили проезд уцелевшей технике. Видно, как там работают машины инженерных войск, чтобы расчистить дорогу.
В свою очередь Минобороны Азербайджана обнародовало кадры с одного из своих беспилотников. По утверждениям азербайджанской стороны, в результате ударов было уничтожено большое количество техники армянских вооружённых сил. По предварительным данным, на ролике запечатлено уничтожение позиций зенитно-ракетного комплекса "Оса" и танка Т-72, который следовал в сторону конфликта в составе колонны бронетехники.
Вооружённый конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. ОнлайнС раннего утра вооружённые силы двух стран обстреливают друг друга, уничтожают танки, бронетехнику, применяется артиллерия.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.
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