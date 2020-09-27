Оказался в "капсуле". Единственный выживший в катастрофе Ан-26 на Украине рассказал о спасении

Единственный выживший при крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 в Харьковской области рассказал подробности своего спасения. Как уточнил председатель региональной администрации Алексей Кучер, 20-летнего курсанта Вячеслава Золочевского от огня защитили обломки фюзеляжа.
— Он дополнительно сообщил, что уцелел, потому что находился в определённой "капсуле" из фюзеляжа, частью самолёта прикрыло, поэтому огонь не достал его. Он пришёл в себя и смог покинуть самолёт, горел, — сказал он в интервью "Укринформ".
Со своей стороны начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун отметил, что с Золочевским работает целая группа врачей. Травматолог, хирург, нейрохирург, терапевт, психиатр и психолог помогают ему залечить не только физические раны, но и справиться с душевным потрясением.
"Как в компьютерной игре". Единственный выживший в катастрофе Ан-26 на Украине раскрыл подробности крушенияПарень не стал выпрыгивать из самолёта и начал оказывать помощь сослуживцу.
Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По данным Генпрокуратуры Украины,погибло 26 человек, всего на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что это был учебный полёт. Глава региона также уточнил, что незадолго до катастрофы пилоты доложили об отказе левого двигателя самолёта. 26 сентября в стране объявлен днём траура.
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