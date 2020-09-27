Оказался в "капсуле". Единственный выживший в катастрофе Ан-26 на Украине рассказал о спасении

Единственный выживший при крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 в Харьковской области рассказал подробности своего спасения. Как уточнил председатель региональной администрации Алексей Кучер, 20-летнего курсанта Вячеслава Золочевского от огня защитили обломки фюзеляжа.

— Он дополнительно сообщил, что уцелел, потому что находился в определённой "капсуле" из фюзеляжа, частью самолёта прикрыло, поэтому огонь не достал его. Он пришёл в себя и смог покинуть самолёт, горел, — сказал он в интервью "Укринформ".

Со своей стороны начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун отметил, что с Золочевским работает целая группа врачей. Травматолог, хирург, нейрохирург, терапевт, психиатр и психолог помогают ему залечить не только физические раны, но и справиться с душевным потрясением.