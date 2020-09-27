Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Оказался в "капсуле". Единственный выживший в катастрофе Ан-26 на Украине рассказал о спасении

После крушения самолёта ему посчастливилось оказаться под защитой.

50
Post cover

Фото © Государственная служба Украины по ЧС

Единственный выживший при крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 в Харьковской области рассказал подробности своего спасения. Как уточнил председатель региональной администрации Алексей Кучер, 20-летнего курсанта Вячеслава Золочевского от огня защитили обломки фюзеляжа.

Он дополнительно сообщил, что уцелел, потому что находился в определённой "капсуле" из фюзеляжа, частью самолёта прикрыло, поэтому огонь не достал его. Он пришёл в себя и смог покинуть самолёт, горел, — сказал он в интервью "Укринформ".

Со своей стороны начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун отметил, что с Золочевским работает целая группа врачей. Травматолог, хирург, нейрохирург, терапевт, психиатр и психолог помогают ему залечить не только физические раны, но и справиться с душевным потрясением.

"Как в компьютерной игре". Единственный выживший в катастрофе Ан-26 на Украине раскрыл подробности крушения

Парень не стал выпрыгивать из самолёта и начал оказывать помощь сослуживцу.

Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По данным Генпрокуратуры Украины,погибло 26 человек, всего на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что это был учебный полёт. Глава региона также уточнил, что незадолго до катастрофы пилоты доложили об отказе левого двигателя самолёта. 26 сентября в стране объявлен днём траура.

Выбор редакции

Жертвами крушения самолёта в Волгу стало два человека

сегодня в 14:22

"Как в компьютерной игре". Единственный выживший в катастрофе Ан-26 на Украине раскрыл подробности крушения

вчера в 14:25

Количество жертв коронавируса на Земле превысило миллион человек

сегодня в 16:04

Не выиграет никто. Горбачёв прокомментировал заново вспыхнувший конфликт в Нагорном Карабахе

сегодня в 15:53

Девушка так увлеклась похудением, что теперь её кукольная талия вызывает у прохожих страх

сегодня в 16:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.