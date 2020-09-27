Лайф узнал, кто был за штурвалом рухнувшего в Волгу самолёта

Стало известно, кто был за штурвалом легкомоторного самолёта, который потерпел крушение в Нижегородской области. Он кружил над Волгой, а потом упал и ушёл под воду.

Как стало известно Лайфу, в кабине самолёта были двое — местный предприниматель Константин Тенцер и некая девушка. Кто она и кем приходилась мужчине, ещё предстоит выяснить. Жена же пилота ранее заявила о его исчезновении.